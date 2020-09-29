Ученые назвали причину сильного сокращения численности насекомых

По их словам, это может быть связано с использованием инсектицида имидаклоприда, из которого изготавливаются препараты для уничтожения вредных насекомых. Так, низкие дозы этого вещества могут нанести вред нервной и иммунной системе беспозвоночных.

Исследователи изучили действие инсектицида имидаклоприда на личинок уксусной мухи в очень маленьких порциях. Они выяснили, что небольшие дозы приводят к сокращению мобильности личинок вдвое через два часа воздействия, информирует ИА Nation News.

Дело в том, что токсин влияет на функции мозга, при этом в большом количестве накапливаются активные формы кислорода. На протяжении 25 дней специалисты следили за процессом воздействия имидаклоприда. По окончании этого периода насекомые ослепли. Это является симптомом нейродегенерации в других частях мозга.