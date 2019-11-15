Ученые назвали причину рекордно долгой жизни

Супердолгожители — это уникальная группа людей, старше 110 лет. К примеру, в Японии в 2015 году было 61 000 человек старше 100 лет, но всего 146 человек старше 110 лет. Эти люди оказались относительно невосприимчивы к многим инфекциям и раку благодаря особенно сильному иммунитету. Ученые захотели выяснить факторы этого феномена.

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Они посмотрели изучили иммунные клетки таких долгожителей и более молодых людей от 50 до 80 лет. Выяснилось, что супердолгожители имеют очень высокий уровень цитотоксических клеток, которые могут убивать другие клетки, как правило пораженные вирусами и бактериями.

«Мы полагаем, что этот тип клеток относительно редко встречаются у большинства людей, даже молодых. При этом он необходим для борьбы с опухолями», — рассказал заместитель директора IMS Пьеро Карнинчи.

Чтобы понять, как эти особые клетки возникли, ученые изучили клетки крови двух супердолгожителей и обнаружили, что клетки возникли в результате процесса клональной экспансии, то есть многие из этих клеток были «потомками» одной клетки-предка.