facebook_pixel
    29 июля 2021, 17:47

    Ученые назвали пользу танцев для здоровья женщин

    Дарья Морозова

    Ученые из Бразилии рассказали, что танцы полезны для женщин после менопаузы. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Ученые назвали пользу танцев для здоровья женщин

    В эксперименте участвовали 36 женщин, у которых уже была менопауза. Они танцевали три раза в неделю по полтора часа.

    После ученые проверили состояние их здоровья. Выяснилось, что у женщин улучшилось соотношение жира и мышечной массы, осанка, походка и общая физическая подготовка. Также танцы положительно повлияли на самооценку.

    Ученые уточнили, что танцы — недорогое хобби с низкой травмоопасностью.

    «Помимо этих преимуществ, женщины во время танцев испытывают приятное чувство товарищества благодаря общему опыту изучения чего-то нового», — рассказал один из ученых Стефани Фобион.

    Ранее исследователи из Бристольского университета пришли к выводу, что уровень «мужского» полового гормона — тестостерона никак не влияет на уровень успешности и достижений.

    «Существуют общепринятые представления о том, что уровень тестостерона влияет на то, каких успехов в жизни достигнет тот или иной индивид. Результаты нашего исследования говорят о том, что роль тестостерона в социально-экономических достижениях мужчин сильно переоценивается», — рассказала автор исследования Аманда Хьюз.