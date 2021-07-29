Ученые назвали пользу танцев для здоровья женщин

Ученые из Бразилии рассказали, что танцы полезны для женщин после менопаузы. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В эксперименте участвовали 36 женщин, у которых уже была менопауза. Они танцевали три раза в неделю по полтора часа.

После ученые проверили состояние их здоровья. Выяснилось, что у женщин улучшилось соотношение жира и мышечной массы, осанка, походка и общая физическая подготовка. Также танцы положительно повлияли на самооценку.

Ученые уточнили, что танцы — недорогое хобби с низкой травмоопасностью.

«Помимо этих преимуществ, женщины во время танцев испытывают приятное чувство товарищества благодаря общему опыту изучения чего-то нового», — рассказал один из ученых Стефани Фобион.

Ранее исследователи из Бристольского университета пришли к выводу, что уровень «мужского» полового гормона — тестостерона никак не влияет на уровень успешности и достижений.

«Существуют общепринятые представления о том, что уровень тестостерона влияет на то, каких успехов в жизни достигнет тот или иной индивид. Результаты нашего исследования говорят о том, что роль тестостерона в социально-экономических достижениях мужчин сильно переоценивается», — рассказала автор исследования Аманда Хьюз.