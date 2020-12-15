Ученые назвали новое отличие коронавируса от гриппа
Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков рассказал, что коронавирус мутирует гораздо медленнее, чем вирус гриппа. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Он объяснил, что каждый год появляются новые виды гриппа. Коронавирус же не может меняться так быстро, потому что устроен иначе. Соответственно, вакцина от него будет работать гораздо дольше.
Доктор биологических наук Алексей Аграновский поддержал мнение коллеги.
«Коронавирус мутирует медленнее, чем вирус гриппа. Может, конечно, измениться белок шипа или что-то другое, но это крайне маловероятно. За это время ничего принципиально нового не произойдет», — уточнил он.