Ученые назвали новое отличие коронавируса от гриппа

Он объяснил, что каждый год появляются новые виды гриппа. Коронавирус же не может меняться так быстро, потому что устроен иначе. Соответственно, вакцина от него будет работать гораздо дольше.

Доктор биологических наук Алексей Аграновский поддержал мнение коллеги.

«Коронавирус мутирует медленнее, чем вирус гриппа. Может, конечно, измениться белок шипа или что-то другое, но это крайне маловероятно. За это время ничего принципиально нового не произойдет», — уточнил он.