  • Ученые назвали главной задачей сна удаление мусора из мозга

    04 ноября 2019, 23:28

    Светлана Степанова

    Ученые Бостонского университета и Медицинской школы Гарварда определили одну из важнейших задач глубокой фазы сна. Оказывается, она существует для удаления лишних клеток. Подробности опубликовал журнал Science.
    Ученые назвали главной задачей сна удаление мусора из мозга

    Группа ученых развила мысль, высказанную еще Аристотелем, и подвела под нее доказательную базу. Философ древности утверждал, что сон нужен для отдыха органов чувств, которые устают от стимулов среды. Он также считал ночной отдых методом роста и восстановления питательных веществ.

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    Исследователи экспериментально установили, что во время глубокого сна у людей и высших животных значительно уменьшается потребность в глюкозе, но при этом концентрация этого вещества в крови не падает. Во время бодрствования запасы гликогена истощаются, во время продолжительного отдыха пополняются.

    Американские ученые связали циркуляцию спинномозговой жидкости с мозговой электрической активностью в период глубокого сна. Для этого пришлось снять немало электроэнцефалограмм, а также многократно делать магнитно-резонансную томографию.

    Выяснилось, что во время глубокого сна активность нейронов волнообразна и синхронизирована с пульсацией крови. Во время продолжительного ночного отдыха спинномозговая жидкость смешивается с тканевой, что позволяет буквально отвести от клеток мозга отходы.

    Этот процесс был назван удалением метаболического балласта, например, амилоидных белков, которые становятся причиной появления в нейронах нерастворимых «бляшек». Хороший глубокий сон способен снизить риск развития старческой деменции.