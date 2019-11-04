Ученые назвали главной задачей сна удаление мусора из мозга

Группа ученых развила мысль, высказанную еще Аристотелем, и подвела под нее доказательную базу. Философ древности утверждал, что сон нужен для отдыха органов чувств, которые устают от стимулов среды. Он также считал ночной отдых методом роста и восстановления питательных веществ.

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Исследователи экспериментально установили, что во время глубокого сна у людей и высших животных значительно уменьшается потребность в глюкозе, но при этом концентрация этого вещества в крови не падает. Во время бодрствования запасы гликогена истощаются, во время продолжительного отдыха пополняются.

Американские ученые связали циркуляцию спинномозговой жидкости с мозговой электрической активностью в период глубокого сна. Для этого пришлось снять немало электроэнцефалограмм, а также многократно делать магнитно-резонансную томографию.

Выяснилось, что во время глубокого сна активность нейронов волнообразна и синхронизирована с пульсацией крови. Во время продолжительного ночного отдыха спинномозговая жидкость смешивается с тканевой, что позволяет буквально отвести от клеток мозга отходы.

Этот процесс был назван удалением метаболического балласта, например, амилоидных белков, которые становятся причиной появления в нейронах нерастворимых «бляшек». Хороший глубокий сон способен снизить риск развития старческой деменции.