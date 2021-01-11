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    11 января 2021, 10:01

    Ученые назвали фактор, который влияет на распространение коронавируса в организме

    Наза Салех Захи

    Ученые из Тюбингенского университета в Германии обнаружили в организме человека фермент, который может влиять на распространение коронавируса. Об этом сообщил портал Merkur.
    Ученые назвали фактор, который влияет на распространение коронавируса в организме

    Исследователи создали компьютерную модель распространения SARS-CoV-2 в легких. Изучив ее, специалисты пришли к выводу, что вирус заставляет клетки вырабатывать особые вещества, которые помогают проникнуть в них.

    Оказалось, что важную роль для вируса играет фермент гуанилаткиназа 1 (GK1). После того как ученые «убрали» его из организма, коронавирус перестал размножаться.

    Мир уже больше года борется с SARS-CoV-2. Однако до сих пор точно неизвестно, откуда вирус взялся. Для того чтобы это выяснить, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит в Китай экспертов. Они прилетят в страну 14 января. Считается, что коронавирус нового типа впервые появился в КНР, а потом распространился по всему миру.

    По последним данным Университета Джона Хопкинса, за все время пандемии коронавирусом заразились более 90 миллионов человек. Из них почти два миллиона скончались. В России зарегистрировано 3 401 954 случая.