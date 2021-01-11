Ученые назвали фактор, который влияет на распространение коронавируса в организме

Исследователи создали компьютерную модель распространения SARS-CoV-2 в легких. Изучив ее, специалисты пришли к выводу, что вирус заставляет клетки вырабатывать особые вещества, которые помогают проникнуть в них.

Оказалось, что важную роль для вируса играет фермент гуанилаткиназа 1 (GK1). После того как ученые «убрали» его из организма, коронавирус перестал размножаться.

Мир уже больше года борется с SARS-CoV-2. Однако до сих пор точно неизвестно, откуда вирус взялся. Для того чтобы это выяснить, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит в Китай экспертов. Они прилетят в страну 14 января. Считается, что коронавирус нового типа впервые появился в КНР, а потом распространился по всему миру.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, за все время пандемии коронавирусом заразились более 90 миллионов человек. Из них почти два миллиона скончались. В России зарегистрировано 3 401 954 случая.