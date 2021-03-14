Ученые назвали дату апокалипсиса

Американские ученые NASA вместе с японскими коллегами из Университета Тохо провели исследование и вычислили точную дату конца света. Результаты работы представлены в научном журнале Nature Geoscience.

Светила науки пришли к выводу, что солнечная радиация полностью уничтожит атмосферу Земли через миллиард лет. Таким образом, все живое на планете прекратит свое существование в 1 000 002 021 году. Причиной конца света, согласно выводам ученых, станет испарение всего кислорода в атмосфере. Чтобы удостовериться в точности своих расчетов, исследователи проводили их заново 400 тысяч раз. Не исключено, что апокалипсис наступит раньше, учитывая пагубное влияние человеческой деятельности на планету.

В Пулковской астрономической обсерватории ранее рассказали об опасности самого большого и быстрого астроида, который приближается к Земле. Речь идет об астероиде 2001 FO32, который пролетит на максимально близком расстоянии от планеты 21 марта. Но, по оценке специалистов, это не представляет угрозы.