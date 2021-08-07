Ученые научились выявлять штаммы коронавируса по слюне

Американские биологи создали диагностическую платформу для выявления новых штаммов коронавируса в образце слюны. Ученым удалось добиться точности результатов, достигающей 95%.

Результаты работы биологов опубликовал журнал Science Advances. Специалисты разработали платформу на основе технологии генетического редактирования CRISPR.

«Нашу платформу можно легко и очень быстро запрограммировать на обнаружение новых вариаций коронавируса, если те начнут распространяться. Текущая версия системы может распознавать британские, южноафриканские и бразильские штаммы», — отметил профессор Массачусетского технологического института Джеймс Коллинс.

Он добавил, что технику можно приспособить для выявления штамма «дельта». Точность результатов составляет 95%. Портативная система может находить следы вируса в слюне или других биологических жидкостях.

Систему можно использовать даже на дому. Для этого понадобятся лишь реагенты, смартфон с камерой, скаченное приложение, батарейка и пластиковый инкубатор. Получение результата теста займет один час.