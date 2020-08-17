Ученые научились предотвращать склероз, снижая в крови концентрацию белка

Ученые из Техасского университета научились предотвращать появление рассеянного склероза, снижая в крови концентрацию белка рилина.

Уточняется, что специалисты провели несколько исследований на мышах. Они обратили внимание, что уменьшение содержания в крови белка, который вырабатывается печенью, приводило к сокращению интенсивности симптомов рассеянного склероза. В первый раз рилин был выделен в ходе исследований 23 года назад.

Отмечается, что его концентрация в крови пациентов с рассеянным склерозом соответствует определенной фазе заболевания. Так, при обострении можно увидеть увеличение содержания белка и наоборот. Ученые выяснили, что регулирование рилина является новым способом борьбы со склерозом, пишет ИА Nation News.

Ранее ученые из Университета Южной Австралии выяснили, что мимика оказывает влияние на мозг человека и формирование эмоций. Специалисты провели исследование, в рамках которого выяснили, что даже улыбка «без чувств» может поднять настроение и улучшить эмоциональное состояние. Дело в том, что мимика влияет на миндалевидное тело мозга — область, в которой формируются различные эмоции.