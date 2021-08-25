Ученые научились определять ранние признаки болезни Альцгеймера по глазам

Ученые из США научились выявлять ранние признаки развития болезни Альцгеймера с помощью сканирования сетчатки глаза. Об этом рассказал Piter.TV со ссылкой на журнал Alzheimer"s & Dementia, где было опубликовано исследование.

Дело в нарушении белкового обмена, который происходит у людей с развивающейся болезнью. Болезнь Альцгеймера сопровождается образованием амилоидных отложений — между клетками мозга накапливаются белковые бляшки, которые приводят в гибели нейронов. Их же можно увидеть на сетчатке глаза.

Для исследования ученые собрали четыре группы испытуемых по четыре человека. У людей из одной группы уже была выявлена болезнь Альцеймера, люди из другой группы были здоровы. Перед исследованием участники употребляли пищевую добавку, которая увеличивает флуоресценцию бляшек в синем цвете. После этого, отсканировав глаза участников, исследователи обнаружили на сетчатке глаз страдающих болезнью Альцгеймера большее количество амилодных отложений.