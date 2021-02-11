Ученые научили свиней играть в видеоигры

Американские ученые обучили свиней играть в видеоигры. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В эксперименте приняли участие четыре мини-пига. Они научились использовать джойстик и следить за происходящим на экране.

Сейчас животные умеют играть в игру, где курсор должен сталкиваться со стеной. Победители получают что-то вкусное.

Ранее команда исследователей из США представила компактное зарядное устройство, которое вырабатывает ток благодаря теплу человеческого тела. Напряжения хватает, чтобы питать электронные часы или фитнес-трекер.

Зарядка сделана из эластичного материала, который может самостоятельно восстанавливать свою форму при повреждении. Также это устройство полностью перерабатывается и не требует подзарядки от сети.

Зарядное устройство представляет собой миниатюрный термоэлектрогенератор. Он состоит из эластичного полиэтиленамина, в который встроены тонкие термоэлектрические чипы. Они соединяются между собой с помощью жидкого металла. Прототип устройства представили в двух видах — кольца и браслета.