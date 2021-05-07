Ученые научили пчел выявлять коронавирус в крови

Ученые из Нидерландов выяснили, что хоботок медоносных пчел способен выявлять наличие коронавируса в крови человека. Об этом сообщило агентство Reuters.

Авторы исследования полагают, что такую методику по выявлению коронавируса можно считать эффективной и малозатратной. Для этого нужен лишь образец крови пациента. Сам процесс выявления занимает несколько секунд, уточнило РИА ФАН.

Ученые так прониклись этой идеей, что теперь планируют создать пчелиную лабораторию, в которой будут дрессировать пчел. Биолог Павел Глазков заявил телеканалу «Санкт-Петербург», что такой способ имеет право на жизнь.

«Гипотетически, ученые выявили определенный запах, который появляется у зараженных коронавирусом пациентов. У пчел же есть условный рефлекс — теоретически их можно натренировать на этот раздражитель», — рассказал эксперт.

Он также объяснил, что отдельные молекулы запаха медоносные пчелы способны чувствовать на очень больших расстояниях. Это помогает им находить нектар. Биолог обратил внимание на то, что определять заражение человека по его запаху уже научили собак, но у пчел обоняние все равно в несколько раз острее.