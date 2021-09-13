Ученые нашли закономерность в творчестве Ван Гога и других гениев

Ученые из США объяснили, чем обусловлена яркая полоса творчества разных деятелей искусства, и нашли закономерность в том, как она возникает. О результатах исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, рассказала «Газета.ru».

Группа исследователей из Северо-Западного университета в Иллинойсе пришла к выводу, что в карьере многих известных художников, режиссеров, писателей и других деятелей искусства был период, за который они создали свои наиболее яркие произведения. Такие всплески ученые назвали «горячей полосой».

Проанализировав более 800 тысяч картин 2 128 художников, а также 79 тысяч фильмов 4 337 режиссеров и более 20 тысяч статей ученых, исследователи пришли к выводу, что «горячую полосу» предваряет период творческого поиска. После экспериментов со стилями и направлениями художник находит свою нишу и за относительно короткий период создает свои самые известные произведения. После этого творчество стабилизируется.

Идею исследования авторам подали картины Ван Гога.

«Если вы посмотрите на его работы до 1888 года, там идет все подряд — натюрморты, карандашные рисунки и портреты. Они сильно отличались по характеру от работ, которые он создал во время своей горячей полосы», — пояснил руководитель исследования Дашунь Ван.

«Горячая полоса» Ван Гога началась в 1888 году, за два года он написал «Звездную ночь», «Подсолнухи» и «Спальню в Арле».