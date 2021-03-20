Ученые нашли возможную причину тромбоза после вакцины AstraZeneca

Ученые объяснили, почему может тромбоз может начаться после вакцинации британо-шведским препаратом AstraZeneca. Это объясняется редкой реакцией организма.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Норвежские и немецкие ученые провели исследование и выяснили, что препарат может вызвать аутоимунную реакцию, которая становится причиной образования антител. Они взаимодействуют с тромбоцитами.

Ученые уточнили, что точная причина явления — пока неизвестна. Ччобы выявить побочные эффекты, нужно сделать специальный анализ крови.

«Ничто, кроме вакцины, не может объяснить, почему у этих людей был такой иммунный ответ», — рассказал один из исследователей профессор Пол Андре Хольм.

Также ученые добавили, что убрать нежелательные последствия можно с помощью разжижающих кровь препаратов и иммуноглобулина.

Первая партия вакцины против коронавируса AstraZeneca прибыла в Парагвай. В страну поступило 36 тысяч доз препарата. Его используют, чтобы привить медицинских работников. Об этом сообщил RT.