Ученые нашли возможную причину исчезновения воды с Марса

По мнению ученых, когда происходят пыльные бури, вода с поверхности планеты доходит до верхних слоев атмосферы. Там она превращается в атомарный водород, который после уходит из атмосферы Красной планеты в космос. Этот процесс мог повлиять на развитие климата на Марсе.

Также исследователи выяснили, что количество воды в верхних слоях атмосферы зависит еще и от сезона. Пика она достигает в южное лето.

В начале октября этого года исследователи привлекли к изучению Марса нейросеть. С помощью нее они смогли обнаружить на снимках Красной планеты свежие кратеры, которые образовались 8-10 лет назад. Искусственный интеллект тренировали почти на семи тысячах фотографий зонда MRO (Mars Reconnaissance Orbiter). Нейросеть искала на них характерные следы от падения метеоров и других космических тел.

Ранее глава NASA Джим Брайденстайн заявил, на Марсе были и есть элементы для существования жизни.