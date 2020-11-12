Ученые нашли в Турции древнюю «Мону Лизу»

Ученые прозвали находку «Моной Лизой Кадирли». Загадочная незнакомка на фреске напомнила им знаменитую картину Леонардо да Винчи.

Мозаика нанесена на пол виллы, построенной в I–II веках нашей эры. Археологи полагают, что на панно может быть изображена хозяйка дома.

«Это единственная мозаичная площадка в Османии, на которой изображены человеческие фигуры», — рассказал археолог Умит Кайшоглу.

Специалисты сейчас изучают фреску, чтобы узнать о ней как можно больше.

Ранее итальянский ученый нашел эскиз Леонардо да Винчи, скрытый под портретом «Джоконда». Мелкие детали, скрытые под краской, он заметил благодаря технологии инфракрасной съемки. На наброске, выполненном при помощи древесного угля и трафарета с отверстиями, Мона Лиза изображена в несколько несвойственной для того времени стиле.