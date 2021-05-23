Ученые нашли в слюне человека мощное болеутоляющие средство

Ученые из института Пастера во Франции обнаружили в слюне человека вещество, которое по эффективности можно сравнить с морфием. Об этом написал сайт ToDay News Ufa.

Однако это вещество под названием опиорфин принадлежит к группе природных опиатов и зависимости не вызывает. Его свойства в шесть раз превосходят морфий и любые его аналоги.

Ученые проверили опиорфин на лабораторных крысах, после пройдут клинические испытания на добровольцах. До конца это вещество еще не изучено, поэтому специалисты не исключили, что опиорфин может быть не столько болеутоляющим, сколько частью общего процесса обезболивания.

Тем не менее удалось выяснить, что этот анестетик успешно купирует боль. Но произвести его в промышленных масштабах оказалось проблематично. Все дело в том, что первые искусственные аналоги не так эффективны.

Врачи из Национального института здоровья США назвали самые частые симптомы у пожилых людей или страдающих неизлечимой болезнью, которые сигнализируют о приближении скорой смерти. В частности, речь идет об отдышке, сильной депрессии, пониженной внимательности.