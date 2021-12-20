Ученые нашли в штамме «омикрон» связь с лабораторным вирусом

Ученые из Института генетики и биологии развития Китайской академии наук привели доказательные аргументы в пользу того, что новый штамм коронавируса «омикрон» вряд ли мог накопить такое количество мутаций только в человеческой популяции.

Об этом сообщила газета «Известия». По мнению китайских ученых, чтобы получить такое число изменений, «омикрону» пришлось «перепрыгнуть» сначала в мышь, а потом обратно.

Исследователи обратили внимание на две мутации. Они есть лишь у «омикрона», в то время как у других штаммов они отсутствуют.

«Примечательно, что только Q493R и Q498R значительно увеличили аффинность (силу взаимодействия — прим. ред.) связывания с мышиным ACE2 (рецептор, „входные ворота“ для коронавируса — прим. ред.), который соответствует их обнаружению в адаптированных к мышам вариантах SARS-CoV-2», — привела газета выводы исследователей.

Адаптированные вирусы — специально созданные в лабораториях вирусы, они способны заражать мышей. С помощью направленного мутагенеза ученые изменили человеческий SARS-CoV-2. Исследователи брали обычный SARS-CoV-2, а затем переносили его на мышиные клетки с человеческих, увеличивая постепенно инфекционность.

Так ученые создали ряд штаммов «мышиных» SARS-CoV-2. Их главные мутации совпадают с «омикрон»-штаммом.

Президент США Джо Байден во вторник выступит с обращением в связи с распространением «омикрон»-штамма. Глава Белого дома расскажет, какие шаги предпримет его администрация на фоне роста заболеваемости ковидом. Неназванный представитель Белого дома, на которого ссылается NBC News, рассказал, что Байден в своей речи выйдет за рамки уже озвученного зимнего плана с дополнительными мерами.