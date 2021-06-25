Ученые нашли участки мозга, которые «думают» об угрозах

Впервые в истории науки обнаружены участки мозга, осмысляющие понятия в зависимости от их значения. Открытие принадлежит ученым Курчатовского института, написала газета «Известия».

В мозге найдено 12 кластеров, отвечающих за осмысление 12 групп понятий русского языка. Среди них: «перестройка», «город», «угроза», «коллектив», «война», «лишение», «опыт», «цель», «пространство», «порядок», «попытка» и «событие».

Исследование провели на 47 носителях русского языка. Людям дали прослушать тексты, озвученные диктором, трех типов: описание природы из произведений отечественных писателей, описание принципов работы технических устройств и рассказы о жизни от первого лица с личными переживаниями автора.

Наибольший отклик в мозге каждого из участников эксперимента вызвали истории последнего типа. В связи с этим ученые уделили им особое внимание. Специалисты регистрировали реакции мозга испытуемых с помощью метода функциональной магнитно-резонансной томографии.

Открытие помогло выяснить, где расположены участки, оперирующие тысячей наиболее часто употребляемых слов русского языка, отметил Inforeactor.

До этого специалисты Калифорнийского университета в Беркли проводили только одно подобное исследование.