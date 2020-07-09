Ученые нашли связь шизофрении с рабочей концентрацией

Исследование провели сотрудники Калифорнийского университета в Риверсайде.

Специалисты провели опыт на трансгенных грызунах, у которых светятся корковые нейроны при активности разных зон мозга. Ученые наблюдали за животными и обнаружили участок, который блокирует посторонние сигналы. Именно он отвлекал грызунов от важных задач.

Исследователи пришли к выводу, что этот участок работает на тех же нейронах, которые работают при шизофрении или синдроме дефицита внимания.

Для более подробного отчета ученым предстоит детализировать нейронную схему, отметило ИА Nation News. Они надеются, что в будущем опыт на ГМ-мышах поможет в изучении истоков нескольких психоневрологических болезней одновременно.