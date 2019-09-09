Ученые нашли способ защиты от ВИЧ

Супербактерии против антибиотиков. Секрет их «бессмертия» обнаружен Подробнее

Эти паразиты выделяют вещества, блокирующие рецепторы дендритных клеток человека, которые сообщают Т-лимфоцитам информацию о проникших в организм инородных бактериях. При этом, как говорится в опубликованном материале, ВИЧ заражает Т-лимфоциты через дендритные клетки, но если они уже заняты веществом паразитов, то присоединиться к ним он не может. И как следствие, заражение не происходит.

После проведенных исследований ученые из Амстердамского и Ливерпульского университетов создали препарат из яиц червей-шистосом. В ходе эксперимента специалисты обработали новым лекарственным веществом дендритные клетки, а после этого предприняли попытку заразить их Т-лимфоциты вирусом ВИЧ. Как выяснилось, клетки на 80% стали более устойчивы к вирусу.

Сейчас специалисты хотят применить полученные результаты эксперимента при разработке вакцин против ВИЧ.