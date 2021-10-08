Ученые нашли способ выявлять рак простаты по выдоху

Немецкие ученые во главе с российским специалистом Александром Аполонским придумали способ выявления рака по выдоху. Подробности Аполонский рассказал газете «Известия».

Ученым удалось диагностировать рак простаты с помощью анализа выдоха пациента. Спектральные диапазоны были определены в ходе экспериментов, в которых приняли участие 63 добровольца. Результаты были опубликованы в журнале Scientific Report.

Экспериментальное исследование диагностики рака простаты по составу выдоха пациента шло три года. Авторы заявили, что точность метода превысила 95%.

«В этом исследовании мы использовали так называемый метод Фурье-спектроскопии. Он основан на том, что каждая биомолекула, которую мы выдыхаем, имеет свой уникальный спектр», — рассказал газете «Известия» Александр Аполонский.

Эксперимент показал, что у больного при выдохе не появляется каких-то дополнительных молекул, но у него фиксируется выраженный дисбаланс метаболитов.

Пять из этих метаболитов являются продуктами жизнедеятельности определенных бактерий. Когда ученым удастся определить эти микроорганизмы, то можно будет создать средство их подавления и предупредить развитие рака у пациентов. Также такой метод выявления онкологии позволит определить ее на ранней стадии.

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