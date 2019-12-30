Ученые нашли способ прогнозировать эффективность антидепрессантов

Способ прогнозирования, предложенный исследователями, подходит для препаратов с разными механизмами действия. Однако наиболее полезен он при оценке эффективности действия антидепрессантов. Ведь эффект таких препаратов становится заметен лишь спустя несколько недель приема.

Антидепрессанты направлены на нормализацию передачи сигналов в головном мозге, которая часто нарушается при депрессивных состояниях. Однако процесс этот идет постепенно, и эффект наступает далеко не сразу. Поэтому для оценки эффективности препарата у конкретного пациента в начале лечения ученые предложили отследить, как меняются сигналы в его мозге.

Ученые проанализировали результаты фМРТ, которые получили у пациентов после недели лечения депрессии, а также у группы, принимавшей плацебо. Отмечается, что плацебо часто действует на поведение так же, как и антидепрессанты.

Анализ 1261 результата фМРТ показал, что после приема препарата сертралин у пациентов происходило усиление связей в сетях внимания и ослабление сетей пассивной работы мозга. У пациентов, принимавших плацебо, такого эффекта не наблюдалось.

Другие медленно действующие антидепрессанты оказывали сходное с сертралином действие на связи в головном мозге.

Таким образом, данные фМРТ могут уже на начальном этапе приема антидепрессантов, до появления видимого эффекта, показать, подействуют ли они на пациента.