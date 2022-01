Ученые нашли сходство марсианского метана с выделениями земных микробов

Марсоход Curiosity провел анализ доли изотопов углерода в молекулах метана Марса, которые удалось получить из образцов марсианских горных пород. Результаты исследования показали, что изотопный состав метана близок к газу, вырабатываемому земными бактериями.

Научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовал данные исследований.

«В образцах почти нет углерода-13. Это похоже на залежи древнейших пород бактериального происхождения, сформировавшихся на месте современной Австралии 2,7 миллиарда лет назад», — отметил профессор Пенсильванского университета (США) Кристофер Хауз, который является одним из авторов исследования.

Однако ученый подчеркнул, что пока нельзя исключать, что эти отложения могли сформироваться без участия живых организмов.

В 2022 году планируется провести запуск посадочного аппарата совместной российско-европейской миссии «ЭкзоМарс». Он займется поиском источников метана и каких-то форм жизни на Красной планете. Второй этап миссии можно назвать самым ожидаемым проектом в этом году.

Посадочный аппарат будет нести на себе и российские приборы, и европейский ровер — марсоход. По уровню технического сотрудничества это беспрецедентный проект, отметил директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.