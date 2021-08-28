Ученые нашли самый северный остров на Земле

Ученые из Дании и Швеции обнаружили недалеко от Гренландии новый остров. Найденная территория стала самым северным участком суши на Земле.

В июле 2021 году группа из шести ученых отправилась на остров Оодаак, который до этого момента считался самой северной частью суши на планете. После того, как они туда прибыли и сверили координаты, оказалось, что они немного ошиблись и высадились на участке, который на 780 метров северо-западнее Оодаака. Об этом сообщили на сайте Университета Копенгагена.

Площадь территории, которую обнаружили ученые, составила 60 на 30 метров. Суша покрыта гравием и грязью. Ученые предложили назвать ее остров Кекертак Аваннарлег. В переводе с гренландского означает «самая северная земля».

Ученые предполагают, что новый остров мог образоваться благодаря движению льдов в этом районе. При этом ценности в новой земле они не увидели, остров может исчезнуть.

«Никто не знает, как долго это продлится. В принципе, он может снова исчезнуть, когда ударит новый мощный шторм», — сказал руководитель экспедиции Мортен Раш.