    24 декабря 2019, 17:03

    Ученые нашли самый ранний пример материнской заботы

    Ирина Нагайникова

    На территории современной Канады ученые нашли окаменелые останки ящериц, живших 309 миллионов лет назад. Расположение останков указало, что мать защищала детеныша, сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на Nature Ecology & Evolution.

    Рептилии обитали в болотистом лесу, и их тела сохранились в окаменелом пне. Вид получил название Dendromaia unamakiensis. Внешне ящерицы были схожи с варанами: имели длинные челюсти, очень острые зубы, узкие тела, тонкие конечности и длинные хвосты. Длина тела взрослого животного составляла около 20 сантиметров. Примечательно, что исследования показали большую общность вида с млекопитающими, нежели с пресмыкающимися. Питались они, предположительно, насекомыми.

    Сохранность останков обоих животных дала ученым основания полагать, что мать и детеныш погибли в одно и то же время, причем очень быстро, а их останки остались нетронутыми.

    Младшая особь оставалась у задней конечности взрослой, которая укрывала ее хвостом. Отмечается, что эту же позу принимают и некоторые современные виды, защищая потомство. По словам авторов научной работы, это можно считать наиболее ранним из известных примеров родительской опеки.