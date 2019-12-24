Ученые нашли самый ранний пример материнской заботы

Рептилии обитали в болотистом лесу, и их тела сохранились в окаменелом пне. Вид получил название Dendromaia unamakiensis. Внешне ящерицы были схожи с варанами: имели длинные челюсти, очень острые зубы, узкие тела, тонкие конечности и длинные хвосты. Длина тела взрослого животного составляла около 20 сантиметров. Примечательно, что исследования показали большую общность вида с млекопитающими, нежели с пресмыкающимися. Питались они, предположительно, насекомыми.

Сохранность останков обоих животных дала ученым основания полагать, что мать и детеныш погибли в одно и то же время, причем очень быстро, а их останки остались нетронутыми.

Младшая особь оставалась у задней конечности взрослой, которая укрывала ее хвостом. Отмечается, что эту же позу принимают и некоторые современные виды, защищая потомство. По словам авторов научной работы, это можно считать наиболее ранним из известных примеров родительской опеки.