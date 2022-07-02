Ученые нашли самую далекую от Земли галактику

Команда исследователей из Японии и Великобритании зафиксировали самую далекую от Земли галактику. Об их открытии сообщило издание Astrophysical Journal Letters.

В команде ученых были исследователи из Университета Васэда (Япония), Университета Цукуба, Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета (Великобритания). Они обнаружили галактику, которую назвали MACS1149-JD1, с помощью телескопа ALMA — Atacama Large Millimeter Array.

Открытию помогло «красное смещение» излучения найденного скопления планет. Это явление сравнивают с эффектом Доплера. Его замечают, когда удаляющиеся от наблюдателя объекты испускают свет. Его оттенок кажется красным из-за смещения в сторону более длинных световых волн.

Во время изучения этих смещений ученые могут определить «движения» внутри галактик и их расстояние до Земли.

Команда ученых, обнаруживших MACS1149-JD1, вели исследовательские работы порядка двух месяцев. За это время они выяснили, что самая далекая от Земли галактика вращается со скоростью 50 километров в секунду и обладает диаметром три тысячи световых лет.