Ученые нашли «самое безжизненное» место на Земле

Ученые воссоздали лицо женщины-викинга с «боевой раной» на голове Подробнее

Как правило, наличие воды на поверхности планеты часто используется в качестве критерия для определения возможной обитаемости, объяснили ученые.

Однако, результаты проведенного исследования только подтвердили, что «даже на Земле есть лишенные всякой жизни места, несмотря на наличие в них воды».

В водах озер вулканической долины Даллол содержится очень соленый и насыщенный магнием раствор, говорится в материалах исследования. Именно из-за этих свойств температура воды в тех местах достигает 108 градусов Цельсия.

Как считают ученые, существовать в подобных условиях не способна ни одна живая клетка, потому что при такой температуре она разрушается.

Несмотря на это, ученым все же удалось обнаружить жизнь неподалеку от долины. Преимущественно это были одноклеточные археи.