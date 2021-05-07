Ученые нашли пустынного динозавра с уникальным слухом

Маленький динозавр, живший в пустыне 65 миллионов лет назад, обладал удивительным зрением и слухом как у совы. Это выяснили ученые.

Ученые изучили останки крошечного динозавра шувуйя, сообщило издание Dailymail. Специалисты считают, что у странного птицеподобного динозавра размером с курицу были одни из самых больших зрачков, когда-либо измерявшихся у динозавров или современных птиц. У него хрупкий птичий череп, мускулистые руки с когтями и длинные ноги.

Шувуйя был тероподом. В эту группу входят динозавры с полыми костями и трехпалыми конечностями. О том, что этот динозавр когда-то существовал, стало известно 20 лет назад. Странное сочетание свойств этого животного сбило с толку ученых еще в 1998 году.

«Ночная активность, способность копать и длинные задние конечности — все это особенности животных, которые сегодня живут в пустынях», — сказал автор исследования профессор Джона Чойньер.

Ученые полагают, что шувуйя добывал пищу ночью. Он также использовал свои длинные ноги, чтобы быстро загонять добычу вниз. Передние конечности были ему нужны, чтобы вытаскивать будущую еду из нор или кустарников.