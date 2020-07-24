Ученые нашли останки гигантского голубя в Океании

Останки одного из исчезнувших гигантских голубей обнаружили ученые из университета Нью-Мехико.

Длина туловища птицы — чуть больше 50 сантиметров, а весила она почти в пять раз больше современного обычного голубя. Тех голубей можно сравнить с крупной уткой. А еще они отличались необычным ярким оперением.

Голуби питались плодами манго, гуавы и клокочины. Причем сами птицы раскидывали семена этих растений по всему острову.

Сейчас на островах в Океании обитает множество голубей, но они только отдаленно напоминают древних птиц.

Tongoenas burleyi долгое время жили в Океании. Однако потом на архипелаг пришел человек и за сто лет полностью истребил этот вид птиц. Современные пернатые, которые обитают в Полинезии, малы по размерам, а большие плоды им не «по клюву». Поэтому больше никто не распространяет семена деревьев, из-за чего флора острова резко изменилась.