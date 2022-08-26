Ученые нашли область головного мозга, отвечающую за альтруизм и сострадание

Нейрофизиологи из Великобритании обнаружили область головного мозга, которая отвечает за склонность человека к оказанию помощи окружающим. Центр принятия добрых решений располагается внутри передней поясной извилины коры, сообщили в пресс-службе Бирмингемского университета.

«До настоящего времени мы не знали, как и почему люди иногда жертвуют деньги или придерживают дверь перед идущим сзади незнакомцем. Мы выявили область мозга, которая активируется тогда, когда люди оказывают помощь окружающим», — заявила научный сотрудник университета Патрисия Локвуд.

Следующим этапом исследовательской работы станет изучение поведения людей, которые перенесли поражение этой области мозга в результате инсульта или черепно-мозговых травм. Также специалисты собрались выяснить, что происходит с мозгом людей, ведущих антисоциальный образ жизни.

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