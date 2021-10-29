Ученые нашли новый вид человека

Международная команда ученых открыла новый вид человека Homo bodoensis. Эти люди жили на территории Африки около 500 тысяч лет назад.

Результаты исследований ученых появились в журнале Evolutionary Anthropology Issues News and Reviews. Палеонтологи работали под руководством специалистов из Виннипегского университета. Им удалось выяснить, что Homo bodoensis жили в эпоху среднего плейстоцена и были прямыми предками современных людей.

В своей работе ученые заново изучили человеческие останки этого периода, найденные в Африке и Евразии. Считалось, что окаменелости принадлежали гейдельбергскому или родезийскому человеку. Но точные критерии оценки были всегда размыты, поэтому с классификацией возникали трудности, пишет «Газета.ru».

Теперь появилась новая оценка, согласно которой часть останков можно отнести к неандертальцам. Все остальные окаменелости можно классифицировать как Homo bodoensis. Этот вид назвали в честь черепа, который удалось найти в эфиопской местности Бодо Д’Ар. В эту категорию можно отнести большинство останков людей, живших в Африке и Юго-Восточной Европе в эпоху плейстоцена.