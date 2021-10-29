Ученые нашли новый вид человека
Палеонтологи открыли новый вид человека Homo bodoensis
Международная команда ученых открыла новый вид человека Homo bodoensis. Эти люди жили на территории Африки около 500 тысяч лет назад.
Результаты исследований ученых появились в журнале Evolutionary Anthropology Issues News and Reviews. Палеонтологи работали под руководством специалистов из Виннипегского университета. Им удалось выяснить, что Homo bodoensis жили в эпоху среднего плейстоцена и были прямыми предками современных людей.
В своей работе ученые заново изучили человеческие останки этого периода, найденные в Африке и Евразии. Считалось, что окаменелости принадлежали гейдельбергскому или родезийскому человеку. Но точные критерии оценки были всегда размыты, поэтому с классификацией возникали трудности, пишет «Газета.ru».
Теперь появилась новая оценка, согласно которой часть останков можно отнести к неандертальцам. Все остальные окаменелости можно классифицировать как Homo bodoensis. Этот вид назвали в честь черепа, который удалось найти в эфиопской местности Бодо Д’Ар. В эту категорию можно отнести большинство останков людей, живших в Африке и Юго-Восточной Европе в эпоху плейстоцена.