Ученые нашли новый орган в человеческой голове

У человека обнаружили лишнюю пару слюнных желез. Раньше их не замечали из-за неудобного расположения. Орган нашли у всех обследованных пациентов обоих полов.

Открытие принадлежит ученым из Нидерландского института рака. Результаты проведенного ими исследования опубликовал журнал Radiotherapy and Oncology.

Железы стали видны во время обследований при помощи позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии. Пациентам вводили помеченную радиоактивными изотопами глюкозу для обнаружения опухолей. На препарат отреагировала четвертая пара слюнных желез.

На снимках всех 100 пациентов, осмотр которых производили при помощи сканера PSMA PET/CT, обнаружили новый орган. Кроме того, открытие подтвердилось после вскрытия мужского и женского тел.

В человеческом организме, как считалось ранее, есть только три пары крупных слюнных желез. Специалисты напомнили, что это околоушные, подчелюстные и подъязычные железы. Никем ранее не замеченную пару ученые заметили за трубным валиком глотки. Это почти центр головы.

Железы получили название трубчатых. Не исключено, что их не видели раньше из-за неудобного расположения.