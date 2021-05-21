Ученые нашли новый коронавирус, который передается людям от собак

Ученые из США и Малайзии выявили коронавирус, которым, возможно, человек заражается от собак. Специалисты обнаружили его во время вспышки пневмонии в Малайзии в 2018 году.

Ученые проанализировали мазки из носа более 300 пациентов. У восьми заболевших, семь из которых дети, обнаружили неизвестный коронавирус, который назвали CCoV-HuPn-2018. Специалисты предполагают, что заразиться им жители могли от собак. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сейчас мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу исключать, что он никогда в будущем не вызовет обеспокоенность», — заявила Анастасия Власова, одна из ученых, занимавшихся исследованием.

Она отметила, что пока непонятно, насколько распространен этот вирус. Ученые предполагают, что он мог уже выйти за пределы Малайзии. Если исследования подтвердят существование нового вида коронавируса, то он станет восьмым, который вызывает различные заболевания у людей.

У собак болезнь проявлялась проблемами с желудочно-кишечным трактом. У людей проявления болезни отличались, они были похожи на симптомы ОРВИ. Ученые отметили, что восемь пациентов, у которых был найден вирус, выписались из больницы через четыре-шесть дней.