    12 июня 2020, 14:58

    Ученые нашли новый источник возобновляемой энергии

    Алена Макаренко

    Влажность может оказаться еще одним источником возобновляемой энергии. К такому выводу пришли ученые из Тель-Авивского университета, сообщило ИА Nation News со ссылкой на портал 21 mm.
    Ученые нашли новый источник возобновляемой энергии

    Израильские специалисты в лабораторных условиях создали напряжение при соприкосновении воды и металла.

    Капли воды могут производить напряжение во время контакта с металлом за счет трения.

    Ученые провели исследование и доказали, что электрическая энергия появляется и растет между двумя листами металла. При этом уровень влажности между ними должен быть не менее 60% от общего пространства. Исследователи повторили опыт на открытом воздухе, там данные остались прежними.

    Благодаря этому открытию можно будет экономить на электричестве.