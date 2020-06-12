Ученые нашли новый источник возобновляемой энергии

Израильские специалисты в лабораторных условиях создали напряжение при соприкосновении воды и металла.

Капли воды могут производить напряжение во время контакта с металлом за счет трения.

Ученые провели исследование и доказали, что электрическая энергия появляется и растет между двумя листами металла. При этом уровень влажности между ними должен быть не менее 60% от общего пространства. Исследователи повторили опыт на открытом воздухе, там данные остались прежними.

Благодаря этому открытию можно будет экономить на электричестве.