Ученые нашли непонятную дыру на Марсе. Это отличное укрытие для космонавтов

Ученые NАSА изучали снимки поверхности Марса и нашли на них странную дыру. Что именно запечатлено на фото, специалисты точно не знают. Они предполагают, что отверстие может быть жерлом вулкана.

Дыру заметили на фотографиях Марса 2011 года, сказано в научном блоге NASA. Необычность находки в том, что отверстие диаметром порядка 35 метров окружает очень ровный кратер. Эта дыра находится на склоне горы Павлина — одной из самых высоких на планете.

Как выяснили специалисты, под отверстием может располагаться полое пространство, похожее на пещеру. Ее глубина составляет около 28 метров. На снимке разглядели и лаву, которая находится вокруг кратера. Она натолкнула ученых на мысль, что дыра может быть одним из боковых жерл вулкана, а кратер образовался из-за обвала.

Такие полые пещеры особо интересны специалистам, так как они защищены от сильного облучения радиацией. В подобных местах можно было бы делать укрытия для космических кораблей и даже космонавтов. Более того, именно в этих полостях вероятнее всего обнаружить марсианские формы жизни.