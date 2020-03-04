    04 марта 2020, 12:42

    Ученые нашли непонятную дыру на Марсе. Это отличное укрытие для космонавтов

    Дарья Бунякова

    Ученые NАSА изучали снимки поверхности Марса и нашли на них странную дыру. Что именно запечатлено на фото, специалисты точно не знают. Они предполагают, что отверстие может быть жерлом вулкана.
    Ученые нашли непонятную дыру на Марсе. Это отличное укрытие для космонавтов

    Дыру заметили на фотографиях Марса 2011 года, сказано в научном блоге NASA. Необычность находки в том, что отверстие диаметром порядка 35 метров окружает очень ровный кратер. Эта дыра находится на склоне горы Павлина — одной из самых высоких на планете.

    Как выяснили специалисты, под отверстием может располагаться полое пространство, похожее на пещеру. Ее глубина составляет около 28 метров. На снимке разглядели и лаву, которая находится вокруг кратера. Она натолкнула ученых на мысль, что дыра может быть одним из боковых жерл вулкана, а кратер образовался из-за обвала.

    Такие полые пещеры особо интересны специалистам, так как они защищены от сильного облучения радиацией. В подобных местах можно было бы делать укрытия для космических кораблей и даже космонавтов. Более того, именно в этих полостях вероятнее всего обнаружить марсианские формы жизни.