Ученые нашли микробы в пустыне Атакама.Такие бы выжили и на Марсе

Ученые работали в Юнгайском районе пустыни Атакама. Во время экспедиции они заметили слой глины, в котором обнаружили не менее 30 новых видов солеядных одноклеточных, метаболически активных бактерий и архей. Слой отложений на глубине в 27 сантиметров был также богат кварцом и альбитом, насыщен влагой.

Найденные микробы выживают в экстремальных условиях. Похожие глинистые породы имеются и на кратере Гейла на Марсе.

Исследователи впервые наткнулись на подповерхностные воды в чересчур засушливом районе Атакамы. Они предположили, что влага появилась вследствие интенсивных дождей в этом районе в последние десятилетия. В 2017 году в Юнгае даже образовались лагуны, такое произошло в первый раз за последние 500 лет.

«Наше открытие предполагает, что колонии микробов могли возникнуть миллиарды лет назад, или все еще существуют на Марсе», — рассказали ученые.

Специалисты сравнили почву в Юнгае и окружающую среду на раннем Марсе. Она полагают, что изначально красная планета напоминала земную пустыню, внутри могли обитать изолированные «оазисы» микробной жизни.