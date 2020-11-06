facebook_pixel
    06 ноября 2020, 12:48

    Ученые нашли микробы в пустыне Атакама.Такие бы выжили и на Марсе

    Алена Макаренко

    Десятки видов микробов обнаружены в пустыне Атакама в Чили — в одном из самых не подходящих для жизни мест на Земле. Открытие сделали ученые из Корнельского университета. Об этом сообщил «МИР 24» со ссылкой на издание Nature.
    Ученые нашли микробы в пустыне Атакама.Такие бы выжили и на Марсе

    Ученые работали в Юнгайском районе пустыни Атакама. Во время экспедиции они заметили слой глины, в котором обнаружили не менее 30 новых видов солеядных одноклеточных, метаболически активных бактерий и архей. Слой отложений на глубине в 27 сантиметров был также богат кварцом и альбитом, насыщен влагой.

    Найденные микробы выживают в экстремальных условиях. Похожие глинистые породы имеются и на кратере Гейла на Марсе.

    Исследователи впервые наткнулись на подповерхностные воды в чересчур засушливом районе Атакамы. Они предположили, что влага появилась вследствие интенсивных дождей в этом районе в последние десятилетия. В 2017 году в Юнгае даже образовались лагуны, такое произошло в первый раз за последние 500 лет.

    «Наше открытие предполагает, что колонии микробов могли возникнуть миллиарды лет назад, или все еще существуют на Марсе», — рассказали ученые.

    Специалисты сравнили почву в Юнгае и окружающую среду на раннем Марсе. Она полагают, что изначально красная планета напоминала земную пустыню, внутри могли обитать изолированные «оазисы» микробной жизни.