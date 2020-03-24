Ученые нашли край нашей галактики

Если вас волновал вопрос, конечна ли наша галактика, то ученые нашли ответ. Оказалось, что она действительно имеет границы. А это может значит, что и у Вселенной есть конец.

Измерить Млечный Путь смог телескоп Gaia, который уже семь лет создает 3D-карту нашей Галактики. Его работу курировали астрофизики из Великобритании, Германии, США и Канады. Чтобы определить границы Млечного Пути, ученые измерили сферическую область, на которую распространяется гравитационное поле галактики. Расчеты показали, что невидимое гало темной материи, вращающейся вокруг сверхмассивной черной дыры Стрелец А (предположительный центр Млечного Пути) простирается на 950 тысяч световых лет.

Астрономы наблюдают за другими галактиками, но нашу сфотографировать не могут, так как находятся внутри нее. В связи с этим они исходят из расстояния до самых удаленных ее объектов. При этом такая оценка предоставляет данные о границах галактического диска — поля, которое на фотографиях обычно показывают голубым или серым цветом.

Источник фото: Wikimedia

Ученые смотрели на радиальные скорости и плотность границы, за пределами которой скорость карликовых галактик заметно падает. Радиальное расстояние до этой границы составило 950 тысяч световых лет, а общий размер Млечного Пути (его диаметр) — 1,9 миллиона световых лет.

Эти результаты — первые измерения размеров нашей Галактики, который впоследствии будут уточняться. Однако теперь, по мнению авторов, именно эти данные можно использовать в качестве граничных параметров во многих исследованиях и теоретических построениях.