Ученые нашли кольца из бивней мамонта на Алтае

Археологи РАН обнаружили древние предметы искусства в Денисовой пещере на Алтае. Возраст находок — не менее 45 тысяч лет, сообщил ТАСС.

Среди находок — подвески из зубов бизонов и лисиц, а также кольца, изготовленные из бивня мамонта. При этом останков людей или следов их пребывания ученые не нашли, написало ИА Nation News.

«В этом году были продолжены работы на новом участке в южной галерее. Было много интересных находок. Самые интересные из них — предметы символической деятельности человека, или предметы первобытного искусства. Это подвески из зубов животных: бизон и лисица, в них просверлены тончащие отверстия в основании этих подвесок, кольцо, вырезанное из бивня мамонта, изделия из мрамора, фрагмент браслета и кольца», — рассказал научный сотрудник Института археологии РАН Михаил Шуньков.

В пещере и раньше обнаруживались подобные вещи. Ученые предполагают, что люди, которые там жили, занимались их серийным производством.