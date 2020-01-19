    19 января 2020, 04:29

    Ученые нашли ключ к лечению болезни Стивена Хокинга

    Светлана Степанова

    Группа ученых Мальтийского университета обнаружила фермент, воздействие на который может свести к минимуму проявления бокового амиотрофического склероза (БАС). До этого открытия эта болезнь, от которой страдал знаменитый физик Стивен Хокинг, считалась неизлечимой. Подробности опубликовал портал EurekAlert.
    Ученые нашли ключ к лечению болезни Стивена Хокинга

    Боковой амиотрофический склероз является генетическим заболеванием. Обычно болеющие БАС живут максимум 5-7 лет. Ученые нашли фермент Gemin3, который отвечает за различные факторы развития болезни. Это может стать ключом к разработке лекарства.

    Исследователи назвали Gemin3 «мостом» из молекул, которые связывают гены, вызывающие амиотрофический склероз.

    «Генетика вносит значительный вклад в развитие БАС, и мы были озадачены разнообразием функции генов, ассоциированных с болезнью», — пояснил глава исследовательской группы Рубен Коучи.

    Фермент был обнаружен после серии экспериментов с плодовыми мушками. Стоило лишь «отредактировать» Gemin3, как у зараженных БАС насекомых наступало ухудшение состояния. Биологи сделали вывод, что «настраивая» фермент можно будет облегчить симптомы болезни.