Ученые нашли ключ к лечению болезни Стивена Хокинга

Боковой амиотрофический склероз является генетическим заболеванием. Обычно болеющие БАС живут максимум 5-7 лет. Ученые нашли фермент Gemin3, который отвечает за различные факторы развития болезни. Это может стать ключом к разработке лекарства.

Исследователи назвали Gemin3 «мостом» из молекул, которые связывают гены, вызывающие амиотрофический склероз.

«Генетика вносит значительный вклад в развитие БАС, и мы были озадачены разнообразием функции генов, ассоциированных с болезнью», — пояснил глава исследовательской группы Рубен Коучи.

Фермент был обнаружен после серии экспериментов с плодовыми мушками. Стоило лишь «отредактировать» Gemin3, как у зараженных БАС насекомых наступало ухудшение состояния. Биологи сделали вывод, что «настраивая» фермент можно будет облегчить симптомы болезни.