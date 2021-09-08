Ученые нашли ген, из-за которого появляются пятна у леопарда

Исследователи из Института биотехнологии HudsonAlpha в Алабаме нашли ген, который отвечает за появление пятен у леопарда. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на зарубежные СМИ.

По данным ученых, это сигнальная молекула, кодируемая геном Dkk4. Благодаря ей у представителей кошачьих всю жизнь одинаковый рисунок на шерсти.

По словам ученых, узоры у леопардов определяют их морфологическое разнообразие. Их тяжело изучать, так как у модельных организмов нет аналога.

Уточняется, что гены, влияющие на окраску животных, одинаковые у всех млекопитающих.

Ранее за нормализацию отношений между США и Россией взялись ученые. Они предложили совместно вывести шерстистого мамонта.

Генетик Джордж Черч из Гарвардской медицинской школы предложил уникальную методику по выведению животных, которые будут идентичны шерстистым мамонтам ледникового периода. Он заявил о необходимости по этому вопросу сотрудничать с Россией.

Давно вымершее животное он планирует вывести в ближайшие два десятилетия. Но это исследование важно не только для США, но и для России.