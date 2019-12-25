Ученые нашли древний метеоритный кратер на границе Китая и России
Китайские ученые обнаружили огромный кратер на территории провинции Хэйлунцзян вблизи границы с Россией, сообщил ТАСС.
Размеры кратера впечатляют: 1850 метров в диаметре и глубина до 150 метров.
По мнению экспертов, он образовался после падения на Землю метеорита в меловом периоде. Еще около 10 тысяч лет назад здесь, согласно исследованию дна кратера, было озеро. Позже оно пересохло.
Как сообщил сайт «Аргументы и факты», кратер удалось найти благодаря изучению изображений со спутника.
Сейчас он стал естественной лабораторией для ученых.