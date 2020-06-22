Ученые нашли доказательства того, что Плутон ранее был океанической планетой

«Мы долгое время думали над тем, как протекала тепловая эволюция Плутона и как океан в его недрах смог дожить до настоящего времени. Снимки поверхности планеты, полученные зондом New Horizons, помогли нам проверить предсказания разных теоретических моделей, описывающих этот процесс», — приводит слова ученых «Газета.ru».

Если бы карликовая планета родилась замерзшей, а потом оттаяла в недрах, планетологи обнаружили бы признаки первоначального сжатия и позднего расширения при постепенном последующем охлаждении океана. Во втором сценарии, если бы Плутон был нагрет изначально, расширение происходило бы на протяжении всей истории далекого мира.

Ученые обнаружили доказательства в пользу расширения недр Плутона. Данное открытие поспособствует выяснению о существовании жизни в подледных океанах других небесных тел.