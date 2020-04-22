Ученые нашли части велосипеда в захоронении древних статуй Будды в Камбодже

Остатки старинных статуй обнаружили на глубине всего 40 сантиметров. Территорию решили исследовать, так как там планировали начать строительство. Всего археологи достали 141 фрагмент от 21 статуи. Все они были лишены голов — вероятно, чтобы найти их, потребуется вырыть более глубокую яму.

По словам специалистов, захоронение не такое уж и старое. Его могли сделать в 60-70 годах прошлого века.