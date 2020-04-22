Ученые нашли части велосипеда в захоронении древних статуй Будды в Камбодже
В Камбодже археологи обнаружили закопанные под землю статуи Будды на территории древнего храмового комплекса Ангкор-Ват. Между скульптурами исследователи нашли современный велосипедный звонок и обод колеса. Об этом сообщил сайт «Мир 24».
Остатки старинных статуй обнаружили на глубине всего 40 сантиметров. Территорию решили исследовать, так как там планировали начать строительство. Всего археологи достали 141 фрагмент от 21 статуи. Все они были лишены голов — вероятно, чтобы найти их, потребуется вырыть более глубокую яму.
По словам специалистов, захоронение не такое уж и старое. Его могли сделать в 60-70 годах прошлого века.