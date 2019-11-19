Ученые нашли аномалию в движении крови астронавтов на МКС

Ученые провели ультразвуковое исследование крупных кровеносных сосудов у 11 астронавтов и зафиксировали аномалию тока крови у двоих из них. Она заключается в обратном кровотоке в левой внутренней яремной вене, одном из крупнейших сосудов, по которым кровь течет от мозга. Этот эффект специалисты связали со снижением гравитационного воздействия на МКС.

По мнению ученых, в невесомости возможно смещение внутренних органов и сдавление ими вены снизу, что приводит к оттоку части крови в обратном направлении.

Также у одного из обследованных астронавтов в том же сосуде обнаружили тромб, который мог бы привести к смерти в случае, если он закупорит легочную артерию. Во избежание такого исхода астронавту назначили прием разжижающих кровь препаратов. На данный момент, по мнению специалистов, угрозы для его жизни нет.