  • Ученые нашли аномалию в движении крови астронавтов на МКС

    19 ноября 2019, 01:47

    Ирина Нагайникова

    Ученые выяснили, что кровь некоторых астронавтов изменила направление тока в одном из крупных кровеносных сосудов на противоположное, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на JAMA Network Open.
    Ученые нашли аномалию в движении крови астронавтов на МКС

    Ученые провели ультразвуковое исследование крупных кровеносных сосудов у 11 астронавтов и зафиксировали аномалию тока крови у двоих из них. Она заключается в обратном кровотоке в левой внутренней яремной вене, одном из крупнейших сосудов, по которым кровь течет от мозга. Этот эффект специалисты связали со снижением гравитационного воздействия на МКС.

    По мнению ученых, в невесомости возможно смещение внутренних органов и сдавление ими вены снизу, что приводит к оттоку части крови в обратном направлении.

    Также у одного из обследованных астронавтов в том же сосуде обнаружили тромб, который мог бы привести к смерти в случае, если он закупорит легочную артерию. Во избежание такого исхода астронавту назначили прием разжижающих кровь препаратов. На данный момент, по мнению специалистов, угрозы для его жизни нет.