Ученые нашли 30 новых мумий в Египте

Археологи, которые продолжают исследовать Египет, нашли в городе Асуан вход в старую усыпальницу семьи. Она была сокрыта в здании, внутренние части которого были обожжены, сообщил Live Science.

Помещение находилось вблизи Нила, предположительно его возраст равен 2000 лет. Внутри археологи обнаружили 30 мумий. Все они были разного возраста — от страдающих заболеваниями пожилых до детей, в том числе покоилась мумия и новорожденного.

Источник фото: University of Milan

Исследователи предположили, что гробница принадлежит одной семье, которая хоронила в ней тела усопших родных несколько поколений подряд. Все они пришлись на эпоху птолемеев и так называемый римский период.

Источник фото: University of Milan

Не только эту гробницу обнаружили в Египте в последнее время. Рядом с Мавзолеем Ага Хана, который построили уже в 20-м веке, нашли еще 300 подобных. Но отличительная черта именно этого захоронения такова: если в основном гробницы спрятаны под землей или вырыты в скалах, то эта располагалась над землей в сооруженном специально строении. Ученые допустили, что его могли использовать для жертвоприношений.