Наука 26 января 2023, 02:14 Ученые NASA заметили аномалию на спутнике Юпитера NASA: на спутнике Юпитера Ио происходит извержение сотни вулканов Публичное достояние

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Аномальное явление зафиксировали ученые NASA на третьем по величине спутнике Юпитера Ио. Там постоянно происходит извержение сотни вулканов, сообщила газета The New York Times.

Ио находится на орбите с Ганимедом и Европой, в связи с чем спутник Юпитера активен вулканически. Из-за отдаленности от Солнца температура на поверхности небесного тела составляет -128 градусов, а температура вулканической лавы превышает 1000 градусов.

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Столкновение сверхгорячего и сверххолодного приводит к образованию облака ионизированного газа. По словам доктора Джеффа Моргенталера с осени состояние Ио изменилось. Газовое облако стало менее ярким, что объясняется более сильным извержением вулканов.

Американские ученые узнают больше об Ио в декабре 2023 года. Тогда рядом со спутником пролетит станция NASA «Юнона». С 2011 года исследовательский аппарат собирает данные обо всех спутниках Юпитера. Ранее сообщалось, что российские ученые открыли восемь экзопланет.