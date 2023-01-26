26 января 2023, 02:14
Ученые NASA заметили аномалию на спутнике Юпитера
NASA: на спутнике Юпитера Ио происходит извержение сотни вулканов
Аномальное явление зафиксировали ученые NASA на третьем по величине спутнике Юпитера Ио. Там постоянно происходит извержение сотни вулканов, сообщила газета The New York Times.
Ио находится на орбите с Ганимедом и Европой, в связи с чем спутник Юпитера активен вулканически. Из-за отдаленности от Солнца температура на поверхности небесного тела составляет -128 градусов, а температура вулканической лавы превышает 1000 градусов.
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Столкновение сверхгорячего и сверххолодного приводит к образованию облака ионизированного газа. По словам доктора Джеффа Моргенталера с осени состояние Ио изменилось. Газовое облако стало менее ярким, что объясняется более сильным извержением вулканов.
Американские ученые узнают больше об Ио в декабре 2023 года. Тогда рядом со спутником пролетит станция NASA «Юнона». С 2011 года исследовательский аппарат собирает данные обо всех спутниках Юпитера. Ранее сообщалось, что российские ученые открыли восемь экзопланет.
Космос
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