Ученые нанесли на карту мифы о коронавирусе

Авторы научной работы проанализировали свыше 2300 сообщений со слухами и теориями заговоров насчет коронавируса, опубликованных в соцсетях и на новостных сайтах в разных странах. В основном эти материалы были посвящены передаче инфекции, смертности от нее, причинам заболевания и способам лечения.

По большей части от фейковых новостей пострадали США и Индия. Чуть меньше ложные сведения коснулись Великобритании, Испании, Индонезии и Китая. А самыми устойчивыми к дезинформации оказались Сирия, Швейцария, Швеция, Новая Зеландия, Ботсвана.

Ученые выяснили, что основная масса сообщений приносила вред, а некоторые новости и вовсе были опасны для жизни — например, рекомендации пить спирт и отбеливатель для выздоровления. Из-за подобных советов умерли около тысячи человек по всему миру. Некоторые рекомендации повышали риск заражения коронавирусом.

«Учреждения здравоохранения должны в режиме реального времени отслеживать дезинформацию, связанную с COVID-19, и привлекать местные сообщества и представителей правительства к развенчанию этих мифов», — подытожили исследователи.

Они призывают размещать на сайтах министерств здравоохранения и других правительственных порталах наиболее полную и достоверную информацию, подкрепленную научными доказательствами. Помимо этого важно проводить кампании по распространению достоверной информации в соцсетях, написала «Газета.ru».