Ученые начали разрабатывать вакцину от коронавируса для животных

«Вакцина будет предназначена для высоковосприимчивых животных — это кошки и норки», — говорится в сообщении.

Речь идет о первом экспериментальном образце препарата. В первую очередь он пригодится звероводческим фермам, где в промышленных масштабах разводят восприимчивых к новой инфекции животных, например, норок.

У норок возможна внутривидовая передача коронавируса, то есть одно животное может заразить другое. Об этом рассказал кандидат ветеринарных наук Никита Лебедев, отметило ИА RNS.

Риск массового заражения животных на пушных предприятиях высокий, так как звери содержатся там скученно. Если вирус SARS-CoV-2 попадет на звероводческую ферму, это приведет к масштабной вспышке инфекции. Такое уже произошло на пушных предприятиях в Дании и Голландии. Власти этих стран дали поручение ликвидировать зараженных норок. К тому же зараженные зверьки в Нидерландах оказались источником инфекции для обслуживающего персонала,