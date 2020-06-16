Ученые: на успех лечения коронавируса могут повлиять генетические особенности
Генетический фактор может иметь значение при лечении коронавируса. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на специалистов из американского департамента сердечно-сосудистой медицины.
Вывод был сделан на основе исследования исследования афроамериканцев. У темнокожих пациентов с коронавирусом обнаружили необычный вариант гена P. Ser1103Tyr-SCN5A. Предполагается, что его наличие повышает риск осложнений сердечно-сосудистой системы.